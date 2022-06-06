Россия и Беларусь допущены к участию в конгрессе ISU, предложение Украины об их отстранении отклонено

Теги ISU Фигурное катание

Делегаты России и Беларуси допущены до участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который сегодня стартовал в Пхукете.

По итогам голосования представители обеих стран получили право участвовать в конгрессе, а также в выборах на руководящие посты ISU. Инициатива Украины об их отстранении отклонена, так как не набрала двух третей голосов делегатов ISU.

Во время конгресса, который завершится 10 июня, будет рассмотрено в том числе предложение о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет, также состоятся выборы президента организации.

Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации

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