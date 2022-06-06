Федун пел «Знаешь ли ты» после финала Кубка: «Я же тоже болельщик «Спартака». Когда МакSим демонстрировала босые ноги, это было круто»

рассказал, что пел песню МакSим «Знаешь ли ты» вместе с фанатами.

МакSим исполнила композицию после победы «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо».

– 100-летие, Кубок. Насколько это было принципиально важно?

– Ну смотрите, в 2003 году, когда я пришел и стал акционером «Спартака», тогда у меня еще не было контрольного пакета, мы выиграли Кубок. И естественно, что спустя 19 лет снова хотелось подержать кубок в руках. У меня, как теперь говорят, Большой шлем: есть чемпионство, есть Суперкубок и есть Кубок. Все, что можно было взять от чемпионата, я взял.

– Но сам факт, большой праздник, столько лет футбольному клубу...

– Во-первых, антураж. Согласитесь, вы моложе меня, но даже я не помню такого антуража, который был на этом стадионе. И когда весь стадион пел... 50 тысяч пело!

– А вы сами пели?

– Да.

– Вы знаете слова этой песни?

– Ну естественно. Пришлось, я же тоже болельщик «Спартака». Поэтому – «шла босиком». Когда МакSим демонстрировала свои босые ноги – ну это было, конечно, круто, – сказал владелец Федуна.

50 тысяч фанатов поют «Знаешь ли ты» вместе с МакSим – от праздника «Спартака» у нас мурашки!

Интервью Федуна: судьи лишили «Спартак» 13 (или 14) очков, РПЛ зациклена на чемпионство одной команды