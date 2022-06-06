«Федун ничего платить не будет. Это незаконное решение никогда не вступит в силу». Юрист «Спартака» о взыскании 89 млн рублей в пользу Газизова

Юрист высказалась о разбирательствах между и .

Сегодня суд взыскал с владельца «Спартака» 89 миллионов рублей в пользу бывшего генерального директора клуба.

«Суд установил, что это не трудовой спор. В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд вышел за пределы заявленных Газизовым требований. И взыскал с господина Федуна 89 миллионов рублей в пользу Шамиля Газизова.

Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение, которое никогда не вступит в силу. Первая инстанция посчитала, что так можно написать. Впереди апелляция, кассация. Господин Федун тоже будет подавать жалобу», – сказала Татьяна Завьялова.