«Федун ничего платить не будет. Это незаконное решение никогда не вступит в силу». Юрист «Спартака» о взыскании 89 млн рублей в пользу Газизова

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Шамиль Газизов Спорт-Экспресс деньги Татьяна Завьялова Футбол

Юрист «Спартака» высказалась о разбирательствах между Леонидом Федуном и Шамилем Газизовым.

Сегодня суд взыскал с владельца «Спартака» 89 миллионов рублей в пользу бывшего генерального директора клуба. 

«Суд установил, что это не трудовой спор. В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд вышел за пределы заявленных Газизовым требований. И взыскал с господина Федуна 89 миллионов рублей в пользу Шамиля Газизова.

Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение, которое никогда не вступит в силу. Первая инстанция посчитала, что так можно написать. Впереди апелляция, кассация. Господин Федун тоже будет подавать жалобу», – сказала Татьяна Завьялова.

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