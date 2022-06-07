«Колорадо» отыгрался с 2:4 в третьем периоде 4-го матча с «Эдмонтоном» и победил в овертайме – 6:5 ОТ

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«Колорадо» отыгрался с 2:4 в 4-м матче с «Эдмонтоном» и победил в овертайме.

«Эвеланш» выиграли финал Западной конференции Кубка Стэнли у «Ойлерс» (4-0, 6:5 ОТ в четвертом матче). 

После двух периодов «Ойлерс» вели со счетом 3:1, а по ходу третьего периода – со счетом 4:2. 

На 54-й минуте Нэтан Маккиннон сделал счет 4:4, затем «лавины» вырвались вперед после шайбы Микко Рантанена на 55-й минуте. Но на 57-й минуте форвард «нефтяников» Зак Кэссиан перевел игру в овертайм. 

Там автором решающей шайбы стал нападающий «Колорадо» Арттури Лехконен. Он отличился уже на 62-й минуте. Гол был засчитан после видеопросмотра на предмет игры высоко поднятой клюшкой. 

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