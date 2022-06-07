«Колорадо» отыгрался с 2:4 в третьем периоде 4-го матча с «Эдмонтоном» и победил в овертайме – 6:5 ОТ

отыгрался с 2:4 в 4-м матче с и победил в овертайме.

«Эвеланш» выиграли финал Западной конференции Кубка Стэнли у «Ойлерс» (4-0, 6:5 ОТ в четвертом матче).

После двух периодов «Ойлерс» вели со счетом 3:1, а по ходу третьего периода – со счетом 4:2.

На 54-й минуте сделал счет 4:4, затем «лавины» вырвались вперед после шайбы на 55-й минуте. Но на 57-й минуте форвард «нефтяников» перевел игру в овертайм.

Там автором решающей шайбы стал нападающий «Колорадо» Арттури Лехконен. Он отличился уже на 62-й минуте. Гол был засчитан после видеопросмотра на предмет игры высоко поднятой клюшкой.