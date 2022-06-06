Ди Мария хочет играть за «Барсу». Анхель не отвечает на предложение «Юве», ожидая решения «блауграны»

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Анхель Ди Мария хочет играть за «Барселону».

Полузащитник, покидающий «ПСЖ» этим летом, еще в мае был предложен каталонцам, однако он не рассматривается «блауграной» как приоритетный вариант.

Однако трансфер аргентинца не исключен из-за потенциального ухода Усмана Дембеле и сложностей с подписанием Рафиньи Диаса из «Лидса».

Ди Марию хочет подписать «Ювентус», но 34-летний игрок пока не отвечает на предложение «бьянконери», так как ждет решения «Барсы». Анхель надеется, что сможет сыграть за сине-гранатовых.

Статистику Ди Марии можно найти здесь.

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