«Бавария» в 10-й раз подряд стала чемпионом, титул «ПСЖ», поражение «МЮ» от «Арсенала», Фьюри нокаутировал Уайта и другие новости утра

1. Определились два чемпиона в европейских топ-лигах: «Бавария» стала чемпионом Германии, а «ПСЖ» вернул себе титул во Франции. Тут без интриги.

«Бавария» дома превзошла дортмундскую «Боруссию» (3:1) в 31-м туре Бундеслиги и в 10-й раз подряд выиграла чемпионат, установив рекорд топ-5 лиг. Томас Мюллер в рекордный 11-й раз выиграл Бундеслигу с «Баварией». Юлиан Нагельсманн стал тренером-чемпионом в 34 года, до рекорда не хватило совсем чуть-чуть.

«ПСЖ» упустил победу над «Лансом» (1:1) в 34-м туре, играя в большинстве, но обеспечил себе 10-й чемпионский титул и повторил рекорд Франции, который принадлежал «Сент-Этьену». Лео Месси, забивший по сути золотой гол, взял первый клубный трофей не с «Барселоной». Маурсио Почеттино впервые выиграл чемпионат как тренер, а Марко Верратти в рекордный 8-й раз выиграл лигу Франции.

2. «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 34-м туре чемпионата Англии, Роналду первым забил по 100+ голов в АПЛ и Ла Лиге. «Манчестер Сити» разнес «Уотфорд» (5:1), «Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0).

3. НХЛ. «Флорида» обыграла «Торонто» (3:2 ОТ), установив новый рекорд клуба по продолжительности победной серии (13 матчей). Бобровский одержал 39-ю победу в сезоне и вышел в лидеры среди вратарей. «Тампа» была сильнее «Нэшвилла» (6:2), Кучеров набрал 3 (1+2) очка и стал первой звездой.

«Питтсбург» переиграл «Детройт» (7:2), вернувшийся после дисквалификации Малкин сделал дубль. «Каролина» одолела «Нью-Джерси» (3:2), Кочетков отразил 17 бросков из 19 в дебютном матче в лиге и записал в актив победу. Все результаты дня – здесь.

4. В 26-м туре чемпионата России «Локомотив» справился с «Нижним Новгородом» (2:1), «Сочи» переиграл «Ахмат» (3:2), «Урал» победил «Уфу» (2:1). Агаларов забил 17-й гол в РПЛ!

5. Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде во время вечера бокса в Лондоне. Чемпион WBC в тяжелом весе, видимо, завершает карьеру.

6. «Интер» победил «Рому» Жозе Моуринью (3:1) в 34-м туре чемпионата Италии, «Аталанта» Алексея Миранчука обыграла на выезде «Венецию» (3:1).

7. Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Хэмилтон – 14-й. Реакция Льюиса: «Таково положение дел, в этом году мы не боремся за титул».

8. НБА. «Юта» вырвала победу у «Далласа», 39 очков Тейтума помогли «Бостону» выиграть третий матч у «Нетс».

9. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сможет выступить на чемпионате России. Международная федерация плавания ранее отстранила спортсмена от соревнований на девять месяцев за участие в концерте «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» Но этот турнир пройдет не под эгидой FINA.

10. «Бетис» выиграл Кубок Испании, победив «Валенсию» (1:1, по пенальти – 5:4). Россиянин Денис Черышев не вышел на поле.

11. Карен Хачанов уступил Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде, Андрей Рублев прошел Фабио Фоньини. Людмила Самсонова проиграла Иге Швентек в полуфинале турнира в Штутгарте, Арина Соболенко прошла Паулу Бадосу.

12. Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая проиграла на выборах президента Федерации фигурного катания Москвы предпринимателю Антону Абдурахманову.

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