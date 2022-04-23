Мюллер в рекордный 11-й раз выиграл Бундеслигу с «Баварией»

Полузащитник Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству титулов чемпиона Германии.

, обыграв «Боруссию» Дортмунд (3:1) в 31-м туре Бундеслиги, стала победителем турнира в 10-й раз подряд.

Для Мюллера это чемпионство стало одиннадцатым – это рекорд страны. Он опередил своего бывшего партнера , перешедшего в «Реал» минувшим летом.

Мюллер выигрывал Бундеслигу в 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах.

Подробно со статистикой выступлений 32-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.