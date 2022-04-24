Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде

Тайсон Фьюри в шестом раунде нокаутировал Диллиана Уайта.

В Лондоне завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент на титул Диллиан Уайт.

С первых секунд Уайт занял центр ринга, однако редко попадал по сопернику, в то время как Фьюри легко перестреливал соперника с дистанции.

Развязка наступила в середине поединка: Тайсон все больше и больше захватывал инициативу, в итоге нокаутировав соперника на последних секундах шестого раунда.

Тайсон Фьюри против Диллиана Уайта. Онлайн-трансляция боя топовых тяжеловесов