Агаларов забил 17-й гол в РПЛ, он лидер списка бомбардиров. У Полоза 12 мячей

Гамид Агаларов забил очередной гол в этом розыгрыше РПЛ.
Форвард «Уфы» отличился на 80-й минуте матча с «Уралом» (1:2, второй тайм) после паса от Эгаша Касинтуры.
Агаларов лидирует в списке бомбардиров российского чемпионата. У него 17 голов в 25 матчах РПЛ.
Следом за ним идет нападающий «Ростова» Дмитрий Смолов (12 мячей в 22 играх). Затем – форвард «Динамо» Федор Смолов (11 голов в 22 матчах) и нападающий «Зенита» Артем Дзюба (11 мячей в 24 матчах).
Полную статистику 21-летнего россиянина можно изучить здесь.