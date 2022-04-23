Агаларов забил 17-й гол в РПЛ, он лидер списка бомбардиров. У Полоза 12 мячей

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Гамид Агаларов забил очередной гол в этом розыгрыше РПЛ.

Форвард «Уфы» отличился на 80-й минуте матча с «Уралом» (1:2, второй тайм) после паса от Эгаша Касинтуры.

Агаларов лидирует в списке бомбардиров российского чемпионата. У него 17 голов в 25 матчах РПЛ.

Следом за ним идет нападающий «Ростова» Дмитрий Смолов (12 мячей в 22 играх). Затем – форвард «Динамо» Федор Смолов (11 голов в 22 матчах) и нападающий «Зенита» Артем Дзюба (11 мячей в 24 матчах).

Полную статистику 21-летнего россиянина можно изучить здесь.

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