Агаларов забил 17-й гол в РПЛ, он лидер списка бомбардиров. У Полоза 12 мячей

Гамид Агаларов забил очередной гол в этом розыгрыше .

Форвард «Уфы» отличился на 80-й минуте матча с «Уралом» (1:2, второй тайм) после паса от Эгаша Касинтуры.

Агаларов лидирует в списке бомбардиров российского чемпионата. У него 17 голов в 25 матчах РПЛ.

Следом за ним идет нападающий Дмитрий Смолов (12 мячей в 22 играх). Затем – форвард Федор Смолов (11 голов в 22 матчах) и нападающий (11 мячей в 24 матчах).

Полную статистику 21-летнего россиянина можно изучить здесь.