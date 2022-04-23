Депутат парламента Финляндии: «Требую за связь с Путиным заблокировать включение «Йокерита» в финскую лигу до 2030 года»

Депутат парламента Финляндии требует наказания для «Йокерита».

Клуб из Хельсинки, недавно объявивший о выходе из , не будет выступать в следующем сезоне. Юниорские команды продолжат играть в обычном режиме.

«Требую заблокировать включение «Йокерита» в чемпионат Финляндии до 2030 года в наказание за связь с .

Если необходимо, я выступлю с такой инициативой. (владелец команды – прим. Sports.ru) должен быть внесен в санкционной список», – написал Микко Кярня.

рассчитывает вернуться в чемпионат Финляндии в 2023 году. Клуб выступал в КХЛ с сезона-2014/15.

Ранее стало известно, что Курри стал собственником 100% акций клуба.