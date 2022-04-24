Тайсон Фьюри: «Обещал жене, что третий бой с Уайлдером будет последним, но очень хотел выступить на «Уэмбли»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что бой с Диллианом Уайтом, скорее всего, был для него последним в карьере.

«Я обещал своей жене, что третий бой с Уайлдером будет последним. Так и должно было быть, но я очень хотел выступить перед фанатами на «Уэмбли».

Возможно, это все. Возможно, это последний бой Цыганского короля. И что за прекрасное завершение карьеры», – сказал Фьюри.

Тайсон победил нокаутом в шестом раунде.

Тайсон Фьюри вырубил очередного соперника: игрался с ним 6 раундов и отправил в нокаут эффектной двойкой