Цуренко о заявлении Рублева: «Между нашими государствами и народами просто пропасть, которую я так долго не замечала»

Экс-21-я ракетка мира украинка Леся Цуренко прокомментировала заявление Андрея Рублева по поводу отстранения от «Уимблдона».

«Этого человека не интересует, что происходит в его собственной стране. Вообще. Его также не интересует, что происходит в соседней стране. Впечатляюще🤦.

Между нашими государствами и народами просто пропасть, которую я так долго не замечала! Мне очень жаль, я была слепа😔», – написала Цуренко в твиттере.

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