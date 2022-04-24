Кубок Испании. Финал. «Бетис» против «Валенсии». 1:1 – Дуро забил. Онлайн-трансляция

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«Бетис» и «Валенсия» играют в финале Кубка Испании.

Матч проходит в Севилье на стадионе «Ла Картуха». 

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию.  

Кубок Испании

Финал

Бетис – Валенсия 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
23 апреля, 23.00, «Ла Картуха»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Иглесиас, 1:1 – 30 Дуро.
БетисБраво, Бельерин, Бартра, Песселья, Морено, Каналес, Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми, Фекир, Иглесиас.
ВаленсияМамардашвили, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете, Диакаби, Гайя, Гильямон, Солер, Мориба, Гедеш, Дуро.
Предупреждения:
Габриэл Паулиста (5), Вильям Карвалью (14), Песселья (72), Гильямон (74).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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