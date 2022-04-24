Кубок Испании. Финал. «Бетис» против «Валенсии». 1:1 – Дуро забил. Онлайн-трансляция

«Бетис» и «Валенсия» играют в финале Кубка Испании.
Матч проходит в Севилье на стадионе «Ла Картуха».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию.
Финал
- Дата проведения
- 23 апреля, 23.00, «Ла Картуха»
-
Бетис –
Браво, Бельерин, Бартра, Песселья, Морено, Каналес, Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми, Фекир, Иглесиас.
-
Валенсия –
Мамардашвили, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете, Диакаби, Гайя, Гильямон, Солер, Мориба, Гедеш, Дуро.
- Предупреждения:
- Габриэл Паулиста (5), Вильям Карвалью (14), Песселья (72), Гильямон (74).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.