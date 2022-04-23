Чемпионат Франции. «ПСЖ» упустил победу над «Лансом», «Монако» Головина разгромил «Сент-Этьен», «Лион» забил 5 голов «Монпелье»

«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» (1:1) в матче 34-го тура Лиги 1.
Также в субботу «Лион» дома разгромил «Монпелье» (5:2), а «Монако» Александра Головина – «Сент-Этьеном» (4:1) в гостях.
В воскресенье «Ренн» примет «Лорьян», «Марсель» проведет гостевой матч с «Реймсом».
34-й тур
- Дата проведения
- 23 апреля, 18.00, «Групама Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 26 Дембеле, 2:0 – 43 Тиаго Мендес, 2:1 – 45 Ваи, 2:2 – 45, пенальти Саванье, 3:2 – 63 Ауар, 4:2 – 68 Токо-Экамби, 5:2 – 90 Ауар.
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Лион –
Поллерсбек, Гюсто, Да Сильва (Боатенг, 36), Лукеба, Энрике, Тиаго Мендес, Ауар, Лукас Пакета (Рен-Аделаид, 85), Тете (Барколя, 64), Токо-Экамби, Дембеле.
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Монпелье –
Омлин, Суке (Джоаккини, 85), Сако, Коцца, Ойонго (Эстев, 75), Кабелла (Молле, 75), Саванье, Ферри, Шотар (Леруа, 75), Жермен (Мавидиди, 66), Ваи.
- Дата проведения
- 23 апреля, 20.00, «Жоффруа-Гишар»
- Голы:
- 0:1 – 23 Бен-Йеддер, 0:2 – 25 Фолланд, 1:2 – 42, пенальти Хазри, 1:3 – 61, автогол Колодзейчак, 1:4 – 77 Боадю.
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Сент-Этьен –
Бернардони, Масон (Аушиш, 65), Колодзейчак (Трауко, 66), Мангаля, Наде, Силва (Норден, 42), Будебуз, Камара, Гурна-Дуат (Юссуф, 66), Хазри (Амума, 65), Буанга.
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Монако –
Нюбель, Вандерсон, Дисаси (Марипан, 86), Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин (Якобс, 59), Желсон Мартинш (Сидибе, 46), Тчуамени (Матазо, 86), Фофана, Бен-Йеддер (Боадю, 59), Фолланд.
- Предупреждения:
- Желсон Мартинш (21), Тчуамени (40), Хазри (43), Сидибе (65), Мангаля (72).
- Дата проведения
- 23 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Навас, Хакими (Ди Мария, 76), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гуйе (Данилу Перейра, 81), Верратти, Месси, Неймар, Мбаппе.
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Ланс –
Лека, Клосс (Мачадо, 73), Гради, Данзо, Ву, Франковски (Жан, 82), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Ганаго, 73), Сотока (Саид, 82), Калимуэндо (Айдара, 61).
- Удаление:
- Данзо (57).
- Дата проведения
- 24 апреля, 14.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 24 апреля, 18.05, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.45, «Огюст Делон»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.