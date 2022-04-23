Чемпионат Франции. «ПСЖ» упустил победу над «Лансом», «Монако» Головина разгромил «Сент-Этьен», «Лион» забил 5 голов «Монпелье»

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«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» (1:1) в матче 34-го тура Лиги 1. 

Также в субботу «Лион» дома разгромил «Монпелье» (5:2), а «Монако» Александра Головина – «Сент-Этьеном» (4:1) в гостях. 

В воскресенье «Ренн» примет «Лорьян», «Марсель» проведет гостевой матч с «Реймсом»

Чемпионат Франции

34-й тур

Лион – Монпелье 5:2 (2:2, 3:0)
Дата проведения
23 апреля, 18.00, «Групама Стэдиум»
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Голы:
1:0 – 26 Дембеле, 2:0 – 43 Тиаго Мендес, 2:1 – 45 Ваи, 2:2 – 45, пенальти Саванье, 3:2 – 63 Ауар, 4:2 – 68 Токо-Экамби, 5:2 – 90 Ауар.
ЛионПоллерсбек, Гюсто, Да Сильва (Боатенг, 36), Лукеба, Энрике, Тиаго Мендес, Ауар, Лукас Пакета (Рен-Аделаид, 85), Тете (Барколя, 64), Токо-Экамби, Дембеле.
МонпельеОмлин, Суке (Джоаккини, 85), Сако, Коцца, Ойонго (Эстев, 75), Кабелла (Молле, 75), Саванье, Ферри, Шотар (Леруа, 75), Жермен (Мавидиди, 66), Ваи.
Предупреждения:
Ойонго (28), Коцца (42), Боатенг (75), Гюсто (89).

 

Сент-Этьен – Монако 1:4 (1:2, 0:2)
Дата проведения
23 апреля, 20.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 23 Бен-Йеддер, 0:2 – 25 Фолланд, 1:2 – 42, пенальти Хазри, 1:3 – 61, автогол Колодзейчак, 1:4 – 77 Боадю.
Сент-ЭтьенБернардони, Масон (Аушиш, 65), Колодзейчак (Трауко, 66), Мангаля, Наде, Силва (Норден, 42), Будебуз, Камара, Гурна-Дуат (Юссуф, 66), Хазри (Амума, 65), Буанга.
МонакоНюбель, Вандерсон, Дисаси (Марипан, 86), Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин (Якобс, 59), Желсон Мартинш (Сидибе, 46), Тчуамени (Матазо, 86), Фофана, Бен-Йеддер (Боадю, 59), Фолланд.
Предупреждения:
Желсон Мартинш (21), Тчуамени (40), Хазри (43), Сидибе (65), Мангаля (72).

 

ПСЖ – Ланс 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
23 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 68 Месси, 1:1 – 88 Жан.
ПСЖНавас, Хакими (Ди Мария, 76), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гуйе (Данилу Перейра, 81), Верратти, Месси, Неймар, Мбаппе.
ЛансЛека, Клосс (Мачадо, 73), Гради, Данзо, Ву, Франковски (Жан, 82), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Ганаго, 73), Сотока (Саид, 82), Калимуэндо (Айдара, 61).
Предупреждения:
Данзо (9), Рамос (54), Верратти (73), Маркиньос (78), Неймар (90).
Удаление:
Данзо (57).

 

Ренн – Лорьян
Дата проведения
24 апреля, 14.00, «Роазон Парк»
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Ницца – Труа
Дата проведения
24 апреля, 16.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Метц – Брест
Дата проведения
24 апреля, 16.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Бордо
Дата проведения
24 апреля, 16.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Анжер
Дата проведения
24 апреля, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Страсбур
Дата проведения
24 апреля, 18.05, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Марсель
Дата проведения
24 апреля, 21.45, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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