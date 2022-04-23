Чемпионат Франции. «ПСЖ» упустил победу над «Лансом», «Монако» Головина разгромил «Сент-Этьен», «Лион» забил 5 голов «Монпелье»

сыграл вничью с (1:1) в матче 34-го тура Лиги 1.

Также в субботу дома разгромил (5:2), а Александра Головина – (4:1) в гостях.

В воскресенье примет , проведет гостевой матч с .

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1