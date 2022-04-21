Овечкин забил 50 голов в сезоне НХЛ в 9-й раз, «Алания» выбила «Зенит» из Кубка, «Спартак» в порядке, россияне без «Уимблдона», «Магнитка» сравняла счет с ЦСКА и другие новости

1. В Кубке России не обошлось без сюрпризов. «Алания» выбила «Зенит» по пенальти: Гиоргобиани шикарно завалил со штрафного на 92-й минуте, Сутормин и Круговой не забили в послематчевой серии. «Енисей» вышел в полуфинал впервые в истории, обыграв «Рубин». «Спартак» победил ЦСКА в дерби благодаря точному удару Бакаева с пенальти. Для красно-белых это будет второй полуфинал за три последних сезона.

Жеребьевка полуфинальных пар пройдет в четверг, 21 апреля.

2. «Уимблдон» официально отстранил российских и белорусских игроков. ATP и WTA осудили это решение.

Ранее украинские теннисисты потребовали отстранить россиян и белорусов от всех турниров, если они не выскажутся против Путина и Лукашенко.

3. «Металлург» забил 6 голов ЦСКА во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина и сравнял счет – 1-1. 10 шайб за матч – 2-й случай в истории финалов Кубка Гагарина

4. «Реал» обыграл «Осасуну» несмотря на 2 промаха Бензема с пенальти. «Атлетико», не забивший «Гранаде», потерял шансы на титул, а «Барса» отстает от лидера на 18 очков при 2 играх в запасе. Расклады такие, Хави нужно чудо.

5. В АПЛ «Арсенал» победил «Челси» в гостях в лондонском дерби, а «Манчестер Сити» сохранил 1-е место, разгромив «Брайтон». У Гвардиолы 250 побед с «Сити» за 344 матча – это рекорд Англии.

6. «Ювентус» победил «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с «Интером». Матч пройдет 11 мая в Риме.

7. НХЛ. Овечкин забил 779-й и 780-й голы в лиге, у него 50 шайб за сезон в рекордный 9-й раз. Макдэвид вновь лидирует в гонке бомбардиров сезона. Все результаты – здесь.

8. «ПСЖ» разгромил «Анжер» и мог стать чемпионом Франции уже в среду, но «Марсель» дважды отыгрался, победил «Нант» и продолжает борьбу.

9. НБА. Плей-офф. 22 очка Брауна помогли «Бостону» одержать 2-ю победу над «Бруклином», «Филадельфия» ведет 2-0 в серии с «Торонто», «Чикаго» отыгрался против «Милуоки» (1-1).

10. Гол Александра Головина принес «Монако» 3 очка с «Ниццей». Россиянин забил впервые с октября, у него3 гола в этой Лиге 1.

11. Мичков, Мухамадуллин и Максим Третьяк – в составе хоккейной сборной России на матчи с Беларусью и молодежкой. Сергей Зубов – главный тренер.

12. «Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, где встретится с «Фрайбургом». Команда Тедеско не проигрывает 15 матчей.

13. Стадион в Красногорске расторг контракт с клубом блогера Евгения Савина «Красава». Депутат Терюшков обещает Савину внимание правоохранительных органов, сам блогер говорит, что «проект будет жить».

14. ФИФА приостановила выплаты РФС за ЧМ-2018. Получили 30% от 100 млн долларов по программе наследия FIFA Legacy.

15. В сезоне-2022/23 в танцах на льду появится новый хореографический элемент – прыжки с помощью ассистирующего партнера.

16. Лионель Месси не уйдет из «ПСЖ» летом. Он хочет выиграть Лигу чемпионов с клубом.

17. ФСБ задержала в Уфе экс-сотрудника ГИБДД, помогавшего игрокам «Салавата» и «Уфы» делать военные билеты.

Цитаты дня.

Харри Магуайр: «Я бы не выходил в старте «МЮ», если бы играл плохо в каждом матче. За меня много заплатили, когда дела идут плохо, меня критикуют»

Бакаев про 1:0 с ЦСКА: «Справедливый счет – 5:0. Благодаря таким матчам фанаты могут простить «Спартак»

«Иуда из ютуба». «Матч ТВ» посвятил выпуску «КраСавы» о ситуации на Украине программу «Есть тема!»

Директор РФС Митрофанов: «В России не хватает футбольных полей. В Англии или Испании одно поле на 1000 человек, у нас – на 5000»

«МЮ» без Роналду боролся бы за место в АПЛ». Пирс Морган после победы «Ливерпуля» 4:0

Хави: «Барса» не борется ни за один из титулов, такова реальность. Наша цель – второе место»