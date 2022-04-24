НБА. Плей-офф. «Торонто» обыграл «Филадельфию», «Юта» принимает «Даллас», «Бруклин» встретится с «Бостоном»

В субботу, 23 апреля, проходят четыре матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Торонто» добился первой победы в серии против «Филадельфии» – 1-3. В 23:30 стартовала встреча между «Ютой» и «Далласом».
«Бруклин» попытается вернуться в серию с «Бостоном» после 0-2. «Миннесота» попытается взять у «Мемфиса» реванш за обидное поражение в четверг.
НБА
Первый раунд
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.00, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Сиакам (34 + 8 подборов), Трент (24), Ануноби (11), Ванвлит (5), Берч (0) – старт; Янг (13), Буше (9), Барнс (6 + 11 подборов), Ачиува (5), Бэнтон (3), Брукс (0), Флинн (0), Михайлюк (0), Ватанабе (0).
В серии вперед «Филадельфия» – 3-1
- Дата проведения
- 23 апреля, 23.30, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Митчелл (17), Гобер (5), Богданович (5), О'Нил (2), Конли (1) – старт; Кларксон (12), Эрнангомес (3), Хауз (2), Уайтсайд (2).
В серии вперед «Даллас» – 2-1
- Дата проведения
- 24 апреля, 02.30, «Barclays Center»
В серии вперед «Бостон» – 2-0
- Дата проведения
- 24 апреля, 05.00, «Target Center»
В серии вперед «Мемфис» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?