НБА. Плей-офф. «Торонто» обыграл «Филадельфию», «Юта» принимает «Даллас», «Бруклин» встретится с «Бостоном»

В субботу, 23 апреля, проходят четыре матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Торонто» добился первой победы в серии против «Филадельфии» – 1-3. В 23:30 стартовала встреча между «Ютой» и «Далласом».

попытается вернуться в серию с после 0-2. «Миннесота» попытается взять у «Мемфиса» реванш за обидное поражение в четверг.

НБА

Первый раунд

В серии вперед – 3-1

В серии вперед – 2-1

В серии вперед «Бостон» – 2-0

В серии вперед «Мемфис» – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

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