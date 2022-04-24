НБА. Плей-офф. «Торонто» обыграл «Филадельфию», «Юта» принимает «Даллас», «Бруклин» встретится с «Бостоном»

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В субботу, 23 апреля, проходят четыре матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Торонто» добился первой победы в серии против «Филадельфии» – 1-3. В 23:30 стартовала встреча между «Ютой» и «Далласом».

«Бруклин» попытается вернуться в серию с «Бостоном» после 0-2. «Миннесота» попытается взять у «Мемфиса» реванш за обидное поражение в четверг.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Торонто – Филадельфия 110:102 (24:24, 30:25, 26:28, 30:25)
Дата проведения
23 апреля, 21.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча
Торонто
Сиакам (34 + 8 подборов), Трент (24), Ануноби (11), Ванвлит (5), Берч (0) – старт; Янг (13), Буше (9), Барнс (6 + 11 подборов), Ачиува (5), Бэнтон (3), Брукс (0), Флинн (0), Михайлюк (0), Ватанабе (0).
Филадельфия
Харден (22 + 9 передач), Эмбиид (21 + 8 подборов + 5 потерь), Харрис (15 + 11 подборов), Макси (11 + 6 передач), Грин (6) – старт; Ньянг (9), Рид (8), Милтон (7), Джо (3), Спрингер (0), Коркмаз (0).

В серии вперед «Филадельфия» – 3-1

Юта – Даллас 49:34 (2 четверть)
Дата проведения
23 апреля, 23.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча
Юта
Митчелл (17), Гобер (5), Богданович (5), О'Нил (2), Конли (1) – старт; Кларксон (12), Эрнангомес (3), Хауз (2), Уайтсайд (2).
Даллас
Брансон (10), Дончич (9), Пауэлл (5), Буллок (3), Финни-Смит (0) – старт; Грин (4), Клебер (3), Бертанс (1), Динуидди (0).

В серии вперед «Даллас» – 2-1

Бруклин – Бостон
Дата проведения
24 апреля, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

В серии вперед «Бостон» – 2-0

Миннесота – Мемфис
Дата проведения
24 апреля, 05.00, «Target Center»
Онлайн матча

В серии вперед «Мемфис» – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

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