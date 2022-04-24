«Юта» проигрывала 4 очка за полминуты до окончания 4-го матча с «Далласом», но сумела победить

«Юта» вырвала победу над «Далласом» в концовке 4-го матча серии первого раунда плей-офф. За 40 секунд до сирены защитник «Мэверикс» Лука Дончич вывел свою команду на 4 очка вперед (99:95). Однако этого оказалось недостаточно: Донован Митчелл забрал подбор после своего же промаха и переправил мяч в кольцо, тут же реализовал один штрафной, а за 11 секунд до конца нашел передачей под щитом центрового Руди Гобера.

Центровой «Далласа» Дуайт Пауэлл при этом не реализовал два штрафных броска.

Последнюю атаку «Мэверикс» начали от своей лицевой и не сумели вывести снайперов на открытый бросок.

«Юта» победила (100:99) и сравняла счет в серии – 2-2.