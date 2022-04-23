Чемпионат России. «Урал» против «Уфы», «Локомотив» примет «Нижний Новгород», «Ахмат» в гостях у «Сочи»

«Урал» примет «Уфу» в 26-м туре РПЛ.
Также в субботу «Локомотив» сыграет с «Нижним Новгородом», «Сочи» – с «Ахматом».
В воскресенье «Спартак» сыграет с «Ростовом» на выезде, ЦСКА примет «Динамо».
Завершится тур в понедельник матчем «Краснодар» – «Зенит».
26-й тур
- Дата проведения
- 23 апреля, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 24 апреля, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 24 апреля, 14.00, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 25 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
За невылет из РПЛ тоже гонка: «Рубину» правда грозит ФНЛ, весной хуже только «Урал» и «Арсенал», а у «Химок» темп лидеров