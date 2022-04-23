Чемпионат России. «Урал» против «Уфы», «Локомотив» примет «Нижний Новгород», «Ахмат» в гостях у «Сочи»

примет «Уфу» в 26-м туре РПЛ.

Также в субботу сыграет с «Нижним Новгородом», – с .

В воскресенье сыграет с на выезде, примет .

Завершится тур в понедельник матчем – .

Чемпионат России

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

За невылет из РПЛ тоже гонка: «Рубину» правда грозит ФНЛ, весной хуже только «Урал» и «Арсенал», а у «Химок» темп лидеров