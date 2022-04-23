Чемпионат России. «Урал» против «Уфы», «Локомотив» примет «Нижний Новгород», «Ахмат» в гостях у «Сочи»

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«Урал» примет «Уфу» в 26-м туре РПЛ. 

Также в субботу «Локомотив» сыграет с «Нижним Новгородом», «Сочи» – с «Ахматом»

В воскресенье «Спартак» сыграет с «Ростовом» на выезде, ЦСКА примет «Динамо»

Завершится тур в понедельник матчем «Краснодар»«Зенит»

Чемпионат России

26-й тур

Урал – Уфа
Дата проведения
23 апреля, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Нижний Новгород
Дата проведения
23 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Ахмат
Дата проведения
23 апреля, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Химки – Крылья Советов
Дата проведения
24 апреля, 14.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Рубин – Арсенал Тула
Дата проведения
24 апреля, 14.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Спартак
Дата проведения
24 апреля, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Динамо
Дата проведения
24 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Зенит
Дата проведения
25 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

За невылет из РПЛ тоже гонка: «Рубину» правда грозит ФНЛ, весной хуже только «Урал» и «Арсенал», а у «Химок» темп лидеров

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