«Не обращайте внимание на высказывания Гашека. Я даже не знаю, кто это». Роднина о словах хоккеиста про российских спортсменов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала слова Доминика Гашека о российских спортсменах.

Ранее стало известно, что клубы НХЛ «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» 7 и 8 октября сыграют в чешской Праге. В составах команд есть российские хоккеисты.

«Если НХЛ (учитывая ситуацию) захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком», – ранее написал Гашек.

«Нужно уже привыкнуть к таким высказываниям. Если ты в ладах со своей совестью, то это одно дело. А тут...

Не обращайте внимание на его высказывания. Я даже не знаю, кто это. Гашек? Кто это? Не нужно им делать рекламу», – сказала Роднина.

Доминик Гашек: «Если НХЛ допустит россиян к участию в матче в Праге, я сочту это непростительным поступком»