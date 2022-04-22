Чемпионат Германии. «Вольфсбург» забил 5 голов «Майнцу», «Бавария» сыграет с «Дортмундом» в субботу

31-й тур немецкой Бундеслиги стартовал матчем «Вольфсбург» – «Майнц» (5:0).
В субботу «Байер» играет на выезде с «Гройтером», «РБ Лейпциг» принимает «Унион», «Бавария» – дортмундскую «Боруссию».
Завершится тур в воскресенье матчем «Герта» – «Штутгарт».
31-й тур
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.30, «Фольксваген-Арена»
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Вольфсбург –
Кастельс, Баку (Мбабу, 74), Брукс, Борнаув, Руссийон, Арнольд, Герхардт, Шлагер (Нмеча, 64), Крузе (Паредес, 80), Нмеча (Бялек, 64), Винд (Филипп, 74).
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Майнц –
Центнер, Видмер, Белль, Ниакате, Тауэр, Лукоки (Аарон Мартин, 46), Боэтиюс (Кор, 46), Баррейро, Штах (Папела, 46), Ингвартсен (Хак, 46), Буркардт (Онисиво, 72).
- Удаление:
- Тауэр (23).
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.30, «Тролли-Арена»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.30, «Europa-Park Stadion»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 24 апреля, 18.30, «Олимпияштадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.