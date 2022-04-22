Чемпионат Германии. «Вольфсбург» забил 5 голов «Майнцу», «Бавария» сыграет с «Дортмундом» в субботу

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31-й тур немецкой Бундеслиги стартовал матчем «Вольфсбург»«Майнц» (5:0).

В субботу «Байер» играет на выезде с «Гройтером», «РБ Лейпциг» принимает «Унион», «Бавария» – дортмундскую «Боруссию».

Завершится тур в воскресенье матчем «Герта»«Штутгарт».

Чемпионат Германии

31-й тур

Вольфсбург – Майнц 5:0 (5:0, 0:0)
Дата проведения
22 апреля, 21.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Винд, 2:0 – 24, пенальти Крузе, 3:0 – 35 Крузе, 4:0 – 42 Винд, 5:0 – 45 Крузе.
ВольфсбургКастельс, Баку (Мбабу, 74), Брукс, Борнаув, Руссийон, Арнольд, Герхардт, Шлагер (Нмеча, 64), Крузе (Паредес, 80), Нмеча (Бялек, 64), Винд (Филипп, 74).
МайнцЦентнер, Видмер, Белль, Ниакате, Тауэр, Лукоки (Аарон Мартин, 46), Боэтиюс (Кор, 46), Баррейро, Штах (Папела, 46), Ингвартсен (Хак, 46), Буркардт (Онисиво, 72).
Предупреждения:
Кор (81), Хак (82).
Удаление:
Тауэр (23).

 

Гройтер – Байер
Дата проведения
23 апреля, 16.30, «Тролли-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Арминия
Дата проведения
23 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Боруссия М
Дата проведения
23 апреля, 16.30, «Europa-Park Stadion»
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Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
Дата проведения
23 апреля, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Унион Берлин
Дата проведения
23 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Боруссия Д
Дата проведения
23 апреля, 19.30, «Альянц-Арена»
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Бохум – Аугсбург
Дата проведения
24 апреля, 16.30, «Рурштадион»
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Герта – Штутгарт
Дата проведения
24 апреля, 18.30, «Олимпияштадион»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

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