Тен Хаг – тренер «Ман Юнайтед», жеребьевка 1/2 Кубка России, победа «Барсы», Волков дисквалифицирован за допинг, Агуэро, Дрогба, Скоулз в Зале славы АПЛ и другие новости утра

1. Эрик тен Хаг назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед». Специалист из «Аякса» возглавит команду со следующего сезона, контракт – до 2025 года. Тренер сходу заявил о желании добиться успеха. Скорее всего, в штаб тен Хага войдет бывший тренер сборной Англии Стив Макларен.

2. Состоялась жеребьевка 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. «Спартак» дома сыграет с «Енисеем», «Динамо» примет «Аланию».

3. «Барселона» со счетом 1:0 обыграла «Реал Сосьедад» (первая победа за 3 матча) и сохранила теоретические шансы побороться за титул с «Реалом». Другие результаты тура Ла Лиги – здесь.

4. НХЛ. «Тампа» разнесла «Торонто» (8:1), Кучеров набрал 2 (1+1) балла и достиг отметки 600 очков в лиге, у «Лифс» забил только Михеев.

«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» (6:3), Панарин сделал 4 передачи и обновил личный рекорд по очкам за сезон. «Миннесота» была сильнее «Ванкувера» (6:3), Капризов отметился 3 (1+2) очками. Все результаты дня – здесь.

5. Агуэро, Дрогба, Скоулз, Компани, Шмейхель и Райт вошли в Зал славы АПЛ. Теперь среди членов Зала 16 бывших футболистов.

6. Чемпион мира по биатлону Алексей Волков дисквалифицирован на 2 года за допинг. Он использовал противоастматический препарат без терапевтического исключения в марте 2013 года. Волков завершил карьеру в 2020-м.

7. Провайдер ВАР, Hawk-Eye Innovations Ltd, может прекратить сотрудничество с РФС. Союз уже рассматривает предложения других поставщиков, отказываться от видеоповторов точно не будут.

8. Суд отменил запрет УЕФА преследовать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за создание Суперлиги.

9. НБА. Трипл-дабл Морэнта помог «Мемфису» выйти вперед в серии с «Миннесотой», 31 очко Брансона помогло «Далласу» обыграть «Юту».

10. Совладелец «Спартака» Вагит Алекперов покинет пост президента «Лукойла» и совет директоров компании.

11. Судья Сергей Карасев назначен на матч ЦСКА – «Динамо», Евгений Кукуляк – на игру «Краснодара» и «Зенита». Другие назначения арбитров 26-го тура РПЛ – здесь.

12. «Феррари» объявила о контракте с Сайнсом до конца 2024 года. Пилот выступает за Скудерию с сезона-2021 и шесть раз поднимался на подиум в составе команды.

13. Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс вложили 20 млн фунтов в одну из заявок на покупку «Челси».

14. Депутат Госдумы Бурлаков предложил проводить в России альтернативную Олимпиаду: «Мы покажем всему миру, как нужно относиться к спорту».

Цитаты дня.

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Губерниев о фотосессии Медведевой для Maxim: «Ее осуждают завистники и старые деды. Если женщина хочет, пусть пойдет и снимется»

Футболистка «Вероны» Мягкова: «В США не списывают, это считается позорным. В России же большинство студентов только это и делает. Там надо пахать – это их менталитет»

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