Чемпионат Италии. «Интер» обыграл «Рому», «Аталанта» Миранчука победила «Венецию»

«Интер» победил «Рому» (3:1) в 34-м туре итальянской Серии А.
Также в субботу «Аталанта» Алексея Миранчука обыграла на выезде «Венецию» (3:1), а «Верона» и «Сампдория» поделили очки (1:1).
В воскресенье «Наполи» проведет гостевой матч с «Эмполи», «Милан» – с «Лацио».
Завершится тур в понедельник матчем «Сассуоло» – «Ювентус».
34-й тур
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Милинкович-Савич, Синго (Ансальди, 85), Родригес (Буонджорно, 46), Бремер (Джиджи, 76), Зима, Войвода, Лукич, Риччи, Пьяца (Брекало, 61), Санабрия, Сек (Прат, 62).
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Специя –
Проведель, Амьян, Николау, Эрлич (Антист, 46), Христов, Феррер (Стрелец, 70), Агудело, Кивер, Коваленко, Манай, Джаси.
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
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Венеция –
Мяенпяа, Матею, Чеккарони, Свобода, Улльманн, Кюизанс (Перец, 75), Ампаду, Бузио (Чрнигой, 61), Араму (Ба, 81), Анри (Нсаме, 75), Окереке (Юнсен, 62).
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Аталанта –
Муссо, Хатебур, Паломино, Гимшити, Скальвини (Демирал, 64), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер (Копмейнерс, 64), Пашалич (Пессина, 76), Сапата (Бога, 76), Муриэль (Сиссе, 87).
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Бастони, 64), Перишич (Гозенс, 72), Брозович (Гальярдини, 72), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Корреа, 63), Мартинес (Санчес, 82).
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Винья, 78), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Бове, 80), Пеллегрини (Верету, 64), Эль-Шаарави (Карлес Перес, 64), Абрахам (Шомуродов, 78).
- Предупреждения:
- Манчини (36), Брозович (45), Сержиу Оливейра (79), Чалханоглу (87).
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Монтипо, Фараони (Депаоли, 61), Чеккерини, Гюнтер (Шутало, 46), Казале, Лазович, Тамез, Барак (Лазанья, 61), Илич (Бесса, 90), Капрари (Велозу, 90), Симеоне.
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари (Йосида, 74), Ауджелло (Мурру, 74), Кандрева, Сабири, Ринкон (Экдаль, 64), Торсбю, Роналду Виейра (Сенси, 64), Капуто (Куальярелла, 86).
- Предупреждения:
- Ринкон (32), Гюнтер (43), Роналду Виейра (51), Берешиньски (80).
- Дата проведения
- 24 апреля, 13.30, «Ареки»
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.