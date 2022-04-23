Чемпионат Италии. «Интер» обыграл «Рому», «Аталанта» Миранчука победила «Венецию»

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«Интер» победил «Рому» (3:1) в 34-м туре итальянской Серии А.

Также в субботу «Аталанта» Алексея Миранчука обыграла на выезде «Венецию» (3:1), а «Верона» и «Сампдория» поделили очки (1:1). 

В воскресенье «Наполи» проведет гостевой матч с «Эмполи», «Милан» – с «Лацио»

Завершится тур в понедельник матчем «Сассуоло»«Ювентус»

Чемпионат Италии

34-й тур

Торино – Специя 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 4, пенальти Лукич, 2:0 – 69 Лукич, 2:1 – 90, пенальти Манай.
ТориноМилинкович-Савич, Синго (Ансальди, 85), Родригес (Буонджорно, 46), Бремер (Джиджи, 76), Зима, Войвода, Лукич, Риччи, Пьяца (Брекало, 61), Санабрия, Сек (Прат, 62).
СпецияПроведель, Амьян, Николау, Эрлич (Антист, 46), Христов, Феррер (Стрелец, 70), Агудело, Кивер, Коваленко, Манай, Джаси.
Предупреждения:
Эрлич (3), Николау (24), Бремер (62).

 

Венеция – Аталанта 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
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Голы:
0:1 – 44 Пашалич, 0:2 – 47 Сапата, 0:3 – 63 Муриэль, 1:3 – 80 Чрнигой.
ВенецияМяенпяа, Матею, Чеккарони, Свобода, Улльманн, Кюизанс (Перец, 75), Ампаду, Бузио (Чрнигой, 61), Араму (Ба, 81), Анри (Нсаме, 75), Окереке (Юнсен, 62).
АталантаМуссо, Хатебур, Паломино, Гимшити, Скальвини (Демирал, 64), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер (Копмейнерс, 64), Пашалич (Пессина, 76), Сапата (Бога, 76), Муриэль (Сиссе, 87).
Предупреждения:
Скальвини (48), Сапата (57), Гимшити (71).

 

Интер – Рома 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
23 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Голы:
1:0 – 30 Думфрис, 2:0 – 40 Брозович, 3:0 – 52 Мартинес, 3:1 – 85 Мхитарян.
ИнтерХанданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Бастони, 64), Перишич (Гозенс, 72), Брозович (Гальярдини, 72), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Корреа, 63), Мартинес (Санчес, 82).
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Винья, 78), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Бове, 80), Пеллегрини (Верету, 64), Эль-Шаарави (Карлес Перес, 64), Абрахам (Шомуродов, 78).
Предупреждения:
Манчини (36), Брозович (45), Сержиу Оливейра (79), Чалханоглу (87).

 

Верона – Сампдория 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
23 апреля, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 44 Капуто, 1:1 – 78 Капрари.
ВеронаМонтипо, Фараони (Депаоли, 61), Чеккерини, Гюнтер (Шутало, 46), Казале, Лазович, Тамез, Барак (Лазанья, 61), Илич (Бесса, 90), Капрари (Велозу, 90), Симеоне.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Колли, Феррари (Йосида, 74), Ауджелло (Мурру, 74), Кандрева, Сабири, Ринкон (Экдаль, 64), Торсбю, Роналду Виейра (Сенси, 64), Капуто (Куальярелла, 86).
Предупреждения:
Ринкон (32), Гюнтер (43), Роналду Виейра (51), Берешиньски (80).

 

Салернитана – Фиорентина
Дата проведения
24 апреля, 13.30, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Удинезе
Дата проведения
24 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Наполи
Дата проведения
24 апреля, 16.00, «Карло Кастеллани»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Кальяри
Дата проведения
24 апреля, 19.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Милан
Дата проведения
24 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Ювентус
Дата проведения
25 апреля, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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