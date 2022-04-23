Чемпионат Италии. «Интер» обыграл «Рому», «Аталанта» Миранчука победила «Венецию»

победил «Рому» (3:1) в 34-м туре итальянской Серии А.

Также в субботу Алексея Миранчука обыграла на выезде «Венецию» (3:1), а и «Сампдория» поделили очки (1:1).

В воскресенье проведет гостевой матч с , – с .

Завершится тур в понедельник матчем – .

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А