Малкин сделал дубль против «Детройта» – в первой игре после 4-матчевой дисквалификации

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Евгений Малкин забросил две шайбы в матче чемпионата НХЛ.

35-летний нападающий «Питтсбурга» отметился дублем в игре регулярного чемпионата против «Детройта» (7:2).

Россиянин отличился заброшенными шайбами во втором и третьем периодах.

Также в этом матче форвард провел на льду 16:22 и нанес шесть бросков по воротам при показателе полезности «плюс 2».

Это была первая игра Малкина после 4-матчевой дисквалификации, которую он получил по итогам игры с «Нэшвиллом» за удар Марку Боровецки клюшкой в лицо.

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