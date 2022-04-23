Малкин сделал дубль против «Детройта» – в первой игре после 4-матчевой дисквалификации

Евгений Малкин забросил две шайбы в матче чемпионата НХЛ.
35-летний нападающий «Питтсбурга» отметился дублем в игре регулярного чемпионата против «Детройта» (7:2).
Россиянин отличился заброшенными шайбами во втором и третьем периодах.
Также в этом матче форвард провел на льду 16:22 и нанес шесть бросков по воротам при показателе полезности «плюс 2».
Это была первая игра Малкина после 4-матчевой дисквалификации, которую он получил по итогам игры с «Нэшвиллом» за удар Марку Боровецки клюшкой в лицо.