Льюис Хэмилтон о 14-м месте в спринте: «Таково положение дел, в этом году мы не боремся за титул»

Пилот подвел итоги спринт-заезда перед -Романьи.

Хэмилтон занял 14-е место в квалификационном заезде, а его напарник Джордж Расселл – 11-е.

«Таково положение дел, таковы наши возможности. В этом году мы не смогли правильно все сделать (подготовить болид), но все упорно трудятся над тем, чтобы исправить ситуацию.

Сезон-2013 тоже был для нас далеко не лучшим, зато потом мы отлично провели несколько лет. Мы держимся вместе и стараемся друг друга мотивировать.

Понятно, что сейчас мы не боремся за чемпионский титул, но мы будем бороться, чтобы улучшить машину и добиться прогресса по ходу сезона», – рассказал Хэмилтон.

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