Защитник «Риеки» Меркулов о русофобии в Европе: «Не встречал, но слышал, что русских не принимают в больницах и не сдают им квартиры»

Российский защитник «Риеки» рассказал, как к нему относятся в Хорватии.

– Как изменилась твоя жизнь после 24 февраля?

– Я сейчас нахожусь в Хорватии. У меня все так же, как было раньше. Ничего не изменилось с момента, когда я сюда приехал, то есть с августа прошлого года. Нет никаких изменений и по отношению к россиянам в городе.

– Никакой русофобии, о которой так часто говорят у нас?

– Нет, я не встречал. Но могу представить, что происходит в Польше, Германии, Чехии, когда идет сильное давление на каждую организацию, в которой работают или учатся русские.

Я считаю, что если при разрыве рабочих отношений обе стороны все устраивает, это нельзя назвать русофобией. Когда в страну приезжают сотни тысяч человек, миллионы, которые вынужденно оставили свои дома, то просто неизбежны негативные ситуации. И в целях предупреждения конфликтов проще договориться о расторжении отношений, чем рисковать своей жизнью.

Но я слышал и о других случаях, когда не принимают в больницах, отменяют запланированные операции, если ты русский, не сдают квартиры… По моему мнению, это уже нарушений всех человеческих правил.

– По твоему ответу уже было понятно о контракте, но задам уточняющий вопрос: не разрывает с тобой отношения?

– Нет-нет. Давления, повторюсь, тоже никакого нет. У нас в команде есть футболист, у которого мама из Украины. Она переехала уже достаточно давно, но тетя этого игрока выезжала из страны в связи с последними событиями. Мы созвонились, я с ней поговорил. Хотелось сказать слова поддержки, а она объяснила, как лучше помочь беженцам.

Я понял, что тоже могу чем-то помочь, поэтому сейчас планирую это сделать. Договорился с местными русскоязычными активистами, которые могут направить меня, – сказал , ранее выступавший за «Урал» и «Рубин».