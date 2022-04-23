Кочетков выиграл первый матч в НХЛ, отразив 17 бросков в игре с «Нью-Джерси». «Каролина» отыгралась с 0:2 и победила

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Петр Кочетков одержал победу в дебютном матче в НХЛ.

22-летний вратарь сыграл в качестве стартового вратаря «Каролины» в игре регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:2).

«Харрикейнс» уступали со счетом 0:2 по ходу третьего периода, но смогли отыграться и выиграли в овертайме.

Кочетков отразил 17 бросков из 19, пропустив две шайбы: от Егора Шаранговича во втором периоде и от Нико Хишира – в третьем.

В нынешнем сезоне Кочетков выступал за «Торпедо», а после завершения сезона КХЛ отправился в расположение «Каролины», которая выбрала его на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 36-м номером.

Россиянин провел 15 матчей за «Чикаго Вулвс» в АХЛ, одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,09 шайбы и отражая 92,1% бросков.

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