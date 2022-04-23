«Бавария» установила рекорд топ-5 лиг, став чемпионом 10-й раз подряд. У «Ювентуса» было 9 побед

установила рекорд топ-5 лиг, став чемпионом Германии 10-й раз подряд.

Мюнхенский клуб превзошел достижение по числу титулов подряд. Туринцы 9 раз кряду побеждали в Серии А.

Во Франции самая длинная серия у «Лиона» – 7 побед в чемпионате подряд. В Испании рекорд принадлежит «Реалу» – 5 титулов кряду.

В высшем английском дивизионе 4 команды смогли выиграть титул три раза подряд – (дважды), , «Арсенал» и «Хаддерсфилд». В рамках , существующей с 1992 года, 3 раза подряд побеждал только «МЮ».