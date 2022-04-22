«Как можно было из Китая инвалидов выслать? Дебилы». Трефилов об отстранении российских паралимпийцев

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу поделился мнением о санкциях в отношении российского спорта.

– Мы возвращаемся в 60-70-80-е годы, когда соревнований было ноль, когда нигде не играли. Сейчас нам нужны спарринг-партнеры.

– Удастся сохранить конкурентоспособность в текущей ситуации?

– Надо найти способ заставить игроков работать. Тогда что-то получится. Если мы сейчас сядем все и будем плакать, то ничего не достигнем.

– За последними новостями следите? Слышали, что Рылова дисквалифицировали на девять месяцев?

– Я вчера только успел послушать, что наших теннисистов исключили (с «Уимблдона»). После был на тренировке. Не успел. Это дурость и тупость, когда политики лезут своими сопливыми носами. Обидно, что люди, которые рядом, видимо, не догоняют, что мы загубим все. Мы куда-то катимся. Куда? Пока не знаю.

Причем тут спортсмены? Как можно было из Китая (с Паралимпиады-2022) инвалидов выслать? Это дебилы. Вы же рассказывали, что вы красивые, счастливые, толерантные, уважаете всех. А что вы сделали? Это свинство!

Ну сейчас будет у нас Китай, Корея будет. Ничего страшного нет. Сейчас белорусы приехали (на «Кубок дружбы» в Москву). Неплохая команда, хорошая, укомплектованная. Будем работать. Потом посмотрим, что получится, – сказал Трефилов.