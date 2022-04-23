Рылов сможет выступить на чемпионате России, несмотря на отстранение. Турнир не будет проходить под эгидой FINA

Теги плавание чемпионат России сборная России ВФП Владимир Сальников FINA Евгений Рылов Водные виды

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сможет выступить на чемпионате России, который пройдет 24-29 апреля.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила спортсмена от соревнований на девять месяцев. Сообщалось, что из-за этого он пропустит национальное первенство.

«Нынешний чемпионат России не является стартом под эгидой FINA, Рылов выступит в Казани», - сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В Казани Рылов планирует выступить на дистанциях 100 м вольным стилем, а также 50, 100 и 200 м на спине.

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

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