«Барселона» в 9-й раз разгромила «Реал» в XXI веке. У «Мадрида» лишь одна крупная победа

«Барселона» в девятый раз одержала крупную победу над «Реалом» в XXI веке.
Каталонский клуб переиграл мадридцев со счетом 4:0 в матче Ла Лиги.
Крупные победы «Барселоны» над «Реалом» в XXI веке:
20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0;
19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;
29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;
21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;
23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;
27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании.
20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.
Мадридский клуб лишь один раз крупно обыграл «Барселону» в XXI веке – это было рамках рамках чемпионата Ла Лиги. 7 мая 2008 года «Реал» победил каталонцев со счетом 4:1.