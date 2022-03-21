«Барселона» в 9-й раз разгромила «Реал» в XXI веке. У «Мадрида» лишь одна крупная победа

в девятый раз одержала крупную победу над в XXI веке.

Каталонский клуб переиграл мадридцев со счетом 4:0 в матче Ла Лиги.

Крупные победы «Барселоны» над «Реалом» в XXI веке:

20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0;

19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;

2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;

29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;

21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;

23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;

28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;

27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании.

20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.

Мадридский клуб лишь один раз крупно обыграл «Барселону» в XXI веке – это было рамках рамках чемпионата . 7 мая 2008 года «Реал» победил каталонцев со счетом 4:1.

53 минуты, за которые «Барса» разгромила «Реал»