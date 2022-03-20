Россия выиграла медальный зачет альтернативной Паралимпиады, завоевав 106 наград. Беларусь – на втором месте с 16 медалями

Паралимпийская сборная России победила в медальном зачете соревнований «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске.

С 17 по 20 марта спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана соревновались в шести видах спорта – лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах и следж-хоккее.

Альтернативная Паралимпиада-2022

Ханты-Мансийск, Россия

Медальный зачет (всего – золото – серебро – бронза)

1. Россия – 106 (39-40-27)

2. Беларусь – 16 (5-2-9)

3. Армения – 1 (1-0-0)

4. Казахстан – 1 (0-0-1)