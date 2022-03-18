Чемпионат Англии. «Лидс» в гостях у «Вулвс», «Арсенал» завтра сыграет с «Астон Виллой»

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«Вулверхэмптон» примет «Лидс» в матче 30-го тура АПЛ.

В субботу «Астон Вилла» сыграет с «Арсеналом»

В воскресенье «Лестер» примет «Брентфорд», «Тоттенхэм» сыграет с «Вест Хэмом»

Матч «Норвич» – «Челси» (1:3) состоялся 11 марта. Игра «Уотфорд» – «Эвертон» была перенесена.

Еще 4 матча тура («Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» – «Брайтон», «Бернли» – «Саутгемптон») будут сыграны в апреле.  

Чемпионат Англии

30-й тур

Вулверхэмптон – Лидс
Дата проведения
18 марта, 23.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Арсенал
Дата проведения
19 марта, 15.30, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лестер – Брентфорд
Дата проведения
20 марта, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Вест Хэм
Дата проведения
20 марта, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Премьер-лиги

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