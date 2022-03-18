Чемпионат Англии. «Лидс» в гостях у «Вулвс», «Арсенал» завтра сыграет с «Астон Виллой»

«Вулверхэмптон» примет в матче 30-го тура .

В субботу «Астон Вилла» сыграет с .

В воскресенье примет «Брентфорд», сыграет с .

Матч «Норвич» – «Челси» (1:3) состоялся 11 марта. Игра «Уотфорд» – «Эвертон» была перенесена.

Еще 4 матча тура («Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» – «Брайтон», «Бернли» – «Саутгемптон») будут сыграны в апреле.

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30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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