Чемпионат Англии. «Лидс» в гостях у «Вулвс», «Арсенал» завтра сыграет с «Астон Виллой»

«Вулверхэмптон» примет «Лидс» в матче 30-го тура АПЛ.
В субботу «Астон Вилла» сыграет с «Арсеналом».
В воскресенье «Лестер» примет «Брентфорд», «Тоттенхэм» сыграет с «Вест Хэмом».
Матч «Норвич» – «Челси» (1:3) состоялся 11 марта. Игра «Уотфорд» – «Эвертон» была перенесена.
Еще 4 матча тура («Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» – «Брайтон», «Бернли» – «Саутгемптон») будут сыграны в апреле.
30-й тур
- Дата проведения
- 18 марта, 23.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 марта, 15.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 20 марта, 17.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 20 марта, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.