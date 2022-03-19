Кубок мира. Масс-старт. Фийон-Майе, Самуэльссон, Лагрейд, Кристиансен, Жаклен, Тарьей Бо пробегут гонку

20 марта на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене пройдет мужской масс-старт.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

мира по биатлону

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 17:00 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

3. Лагрейд (Норвегия)

4. Кристиансен (Норвегия)

5. Эмильен Жаклен (Франция)

6. (Норвегия)

7. Симон Дестье (Франция)

8. Бенедикт Долль (Германия)

9. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)

10. (Германия)

11. Йоханнес Кюн (Германия)

12. Теро Сеппяля (Финляндия)

13. Фабьен Клод (Франция)

16. Лукас Хофер (Италия)

17. Филип Андерсен (Норвегия)

20. Мартин Понсилуома (Швеция)

Результаты Кубка мира по биатлону 2021/2022