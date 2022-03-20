Богалий о санкциях: «Мы все выдержим. И в любых ситуациях поддержим страну и своего президента. Хорошо, что Россия отгородилась от фейсбуков и инстаграмов»

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась об отстранении россиян от международных соревнований.

«Всемирные спортивные федерации поступили несправедливо и некрасиво по отношению к России. Мне было очень обидно за нашу паралимпийскую команду. Как можно было отлучать их от турнира четырехлетия?!

Прозападные функционеры унизили себя, принимая подобные решения. Но ничего. Мы все выдержим. И преодолеем все трудности. Мы – патриоты. И в любых ситуациях поддержим родную страну и своего президента.

Россияне – нация защитников, освободителей и победителей. Так было всегда. Это подтверждает вся история нашего государства. А сейчас, в столь непростой период, нам следует объединиться и еще больше поддерживать друг друга. Чтобы никакие информационные войны не разрушили наш народ.

И хорошо, что Россия отгородилась от всяких фейсбуков и инстаграмов. Значит, забудем про эти сети и займемся настоящей работой. Например, той, которая сейчас идет в лыжно-биатлонном центре Мордовии.

Надо стараться заряжать себя позитивной энергией, чаще ходить в храмы и становится добрее. В тяжелые времена русский человек всегда обращался к богу», – сказала Богалий.

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