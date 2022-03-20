Анри о Месси: «Как можно освистывать величайшего, лидера Лиги 1 по голевым пасам? Без него «ПСЖ» ничего не создал против «Монако»

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Тьерри Анри выступил в защиту форварда Лионеля Месси, столкнувшегося с неприязнью фанатов.

Перед матчем с «Бордо» (3:0) 13 марта нападающий был освистан. Сегодня он не играл с «Монако» (0:3) из-за простуды.

«На прошлой неделе болельщики «ПСЖ» освистывали Месси. Как можно свистеть в адрес величайшего в истории? В адрес парня, лидирующего в Лиге 1 по голевым передачам?

Сегодня без Месси команда ничего не смогла создать», – заявил в эфире Amazon Prime бывший партнер аргентинца по «Барселоне».

«Освистывание Месси – признак упадка мирового футбола. Свист неуместен, даже когда его команда вылетает». Тренер «Сан-Лоренсо» о форварде «ПСЖ»

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