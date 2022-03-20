«Спартак» подаст жалобу на судью Иванова в ЭСК РФС за момент с Айртоном

пожалуется на судью .

Московский клуб обратится в ЭСК РФС в ближайшее время с просьбой дать оценку эпизоду, который случился в конце первого тайма матча 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

Защитник Кирилл Гоцук грубо сфолил на . Игрок красно-белых не смог продолжить матч, Гоцук наказан не был.

Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.

Промес умудрился дважды коснуться мяча при пенальти. Гол отменили, Ваноли намекает, что Квинси отвлек игрок у штанги 👀

«Расширяйте лигу, пусть играют со своими фармами». Зарема – хейтер «Зенита»: постоянно язвит и колет соперника

Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч