«Спартак» подаст жалобу на судью Иванова в ЭСК РФС за момент с Айртоном

Теги Спартак судьи Сергей Сергеевич Иванов Кирилл Гоцук Нижний Новгород Айртон ЭСК РФС Футбол

«Спартак» пожалуется на судью Сергея Иванова.

Московский клуб обратится в ЭСК РФС в ближайшее время с просьбой дать оценку эпизоду, который случился в конце первого тайма матча 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

Защитник Кирилл Гоцук грубо сфолил на Айртоне. Игрок красно-белых не смог продолжить матч, Гоцук наказан не был.

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