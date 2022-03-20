«Спартак» подаст жалобу на судью Иванова в ЭСК РФС за момент с Айртоном

«Спартак» пожалуется на судью Сергея Иванова.
Московский клуб обратится в ЭСК РФС в ближайшее время с просьбой дать оценку эпизоду, который случился в конце первого тайма матча 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).
Защитник Кирилл Гоцук грубо сфолил на Айртоне. Игрок красно-белых не смог продолжить матч, Гоцук наказан не был.
Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.
Промес умудрился дважды коснуться мяча при пенальти. Гол отменили, Ваноли намекает, что Квинси отвлек игрок у штанги 👀
«Расширяйте лигу, пусть играют со своими фармами». Зарема – хейтер «Зенита»: постоянно язвит и колет соперника
Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч