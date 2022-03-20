«Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»

Биатлонисты Себастьян Самуэльссон и Эрик Лессер высказались об участии Дмитрия Губерниева в концерте-митинге в «Лужниках» под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!»

«Многие годы я понимал, что он является частью пропаганды. Я давал ему несколько интервью, но позже осознал, что делать это незачем. Не особо уважаю этого парня.

Считаю это (участие Губерниева и спортсменов в концерте – Sports.ru) очень странным. Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» – сказал Самэульссон.

«У нас с ним (Губерниевым) никогда не было политических дискуссий. Я знаю, что все, у кого в России хорошая работа, так или иначе на стороне Путина. Я понимал это и раньше, но для меня он просто спортивный журналист, который выполняет работу наилучшим образом, насколько это возможно.

О его политических взглядах я никогда не думал», – отметил Лессер.

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