Российского гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме, могут дисквалифицировать на год

Международная федерация гимнастики (FIG) может дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка на один год.

Об этом сообщила тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. В начале марта на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении него дисциплинарное дело.

«Меня как руководителя делегации, выводящего тренера (Игоря) Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год.

Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела.

Отведено три недели на все, они хотят как можно быстрее завершить рассмотрение дела. Решение должно быть принято в конце марта.

Тогда, во время самих соревнований, никто из нас даже не обратил внимания на то, какой знак был на майке у гимнаста. Заметили это, когда спортсмен вышел на награждение. У Вани также теперь хотят забрать медаль за третье место и призовые. Нас с Калабушкиным, в свою очередь, хотят оштрафовать на 500 швейцарских франков каждого», – сказала Родионенко.