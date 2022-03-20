Российского гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме, могут дисквалифицировать на год

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике сборная Украины Валентина Родионенко FIG Политика Иван Куляк Гимнастика

Международная федерация гимнастики (FIG) может дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка на один год.

Об этом сообщила тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. В начале марта на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении него дисциплинарное дело.

«Меня как руководителя делегации, выводящего тренера (Игоря) Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год.

Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела.

Отведено три недели на все, они хотят как можно быстрее завершить рассмотрение дела. Решение должно быть принято в конце марта.

Тогда, во время самих соревнований, никто из нас даже не обратил внимания на то, какой знак был на майке у гимнаста. Заметили это, когда спортсмен вышел на награждение. У Вани также теперь хотят забрать медаль за третье место и призовые. Нас с Калабушкиным, в свою очередь, хотят оштрафовать на 500 швейцарских франков каждого», – сказала Родионенко.

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