«Рубин» не уволит Слуцкого после 1:6 от ЦСКА. Он продолжит работу с командой

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Леонид Слуцкий останется тренером «Рубина».

Об этом рассказал генеральный директор казанцев Рустем Сайманов после разгрома от ЦСКА (1:6) в 22-м туре РПЛ.

У «Рубин» 6 поражений в 7 последних матчах. Клуб, набрав 25 очков, занимает 10-е место в таблице.

«Продолжит ли Слуцкий работу с командой? Конечно! Как оценить судейство? Судейство как судейство», – сказал Сайманов.

У «Рубина» снова проблемы с судьями: пропустили после спорного офсайда (на самом деле нет) и попадания в руку, получили 2 красных карточки

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