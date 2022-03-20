«Рубин» не уволит Слуцкого после 1:6 от ЦСКА. Он продолжит работу с командой

останется тренером «Рубина».

Об этом рассказал генеральный директор казанцев после разгрома от ЦСКА (1:6) в 22-м туре .

У «Рубин» 6 поражений в 7 последних матчах. Клуб, набрав 25 очков, занимает 10-е место в таблице.

«Продолжит ли Слуцкий работу с командой? Конечно! Как оценить судейство? Судейство как судейство», – сказал Сайманов.

У «Рубина» снова проблемы с судьями: пропустили после спорного офсайда (на самом деле нет) и попадания в руку, получили 2 красных карточки