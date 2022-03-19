Кубок мира. Масс-старт. Ульсбю-Ройселанн, Экхофф, сестры Оберг, Шевалье-Буше, Херманн выступят в гонке

20 марта на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене пройдет женский масс-старт.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Кубок мира по биатлону
10-й этап
Холменколлен, Норвегия
Женщины
Масс-старт
Начало – 14:50 по московскому времени.
Предварительный старт-лист
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
2. Эльвира Оберг (Швеция)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
4. Ханна Оберг (Швеция)
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
6. Дениз Херманн (Германия)
7. Доротея Вирер (Италия)
8. Маркета Давидова (Чехия)
9. Жюлия Симон (Франция)
10. Тириль Экхофф (Норвегия)
11. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
12. Анаис Бескон (Франция)
13. Ванесса Фойгт (Германия)
14. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
18. Франциска Пройс (Германия)