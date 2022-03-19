Кубок мира. Масс-старт. Ульсбю-Ройселанн, Экхофф, сестры Оберг, Шевалье-Буше, Херманн выступят в гонке

20 марта на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене пройдет женский масс-старт.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

мира по биатлону

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:50 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

2. Эльвира Оберг (Швеция)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

4. (Швеция)

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

6. Дениз Херманн (Германия)

7. (Италия)

8. Маркета Давидова (Чехия)

9. Жюлия Симон (Франция)

10. (Норвегия)

11. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

12. Анаис Бескон (Франция)

13. Ванесса Фойгт (Германия)

14. Тандревольд (Норвегия)

18. Франциска Пройс (Германия)

Результаты Кубка мира по биатлону 2021/2022