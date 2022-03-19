Лыжи. Соревнования «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Порошкин стартует первым в преследовании, Коростелев – 2-м, Спицов – 3-м, Большунов – 15-м

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Глеб Ретивых Алексей Червоткин Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Александр Терентьев Илья Порошкин Максим Зубцов Денис Филимонов Дмитрий Жуль Виктор Жуль Савелий Коростелев Олимпийцы России Лыжи

20 марта в Кирово-Чепецке на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» пройдет мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем.

Александр Большунов выступит в гонке. Он пропустил «разделку» из-за участия в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» в Москве.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Кирово-Чепецк

Гонка преследования, 15 км, классический стиль

Мужчины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Старт-лист

1. Илья Порошкин

2. Савелий Коростелев – 4,0

3. Денис Спицов – 8,0

4. Илья Семиков – 35,0

5. Иван Якимушкин – 35,0

6. Евгений Белов – 51,0

7. Алексей Червоткин – 1.03,0

8. Максим Зубцов – 1.06,0

9. Дмитрий Жуль – 1.29,0

10. Глеб Ретивых – 1.37,0

11. Денис Филимонов – 2.03,0

12. Виктор Жуль – 2.08,0

13. Александр Терентьев – 2.29,0

14. Илья Санников – 2.59,0

15. Александр Большунов – 3.00,0

Результаты соревнований по лыжным гонкам «Олимпийцы России»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные