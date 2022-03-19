Лыжи. Соревнования «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Порошкин стартует первым в преследовании, Коростелев – 2-м, Спицов – 3-м, Большунов – 15-м

20 марта в Кирово-Чепецке на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» пройдет мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем.
Александр Большунов выступит в гонке. Он пропустил «разделку» из-за участия в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» в Москве.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования
Кирово-Чепецк
Гонка преследования, 15 км, классический стиль
Мужчины
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
1. Илья Порошкин
2. Савелий Коростелев – 4,0
3. Денис Спицов – 8,0
4. Илья Семиков – 35,0
5. Иван Якимушкин – 35,0
6. Евгений Белов – 51,0
7. Алексей Червоткин – 1.03,0
8. Максим Зубцов – 1.06,0
9. Дмитрий Жуль – 1.29,0
10. Глеб Ретивых – 1.37,0
11. Денис Филимонов – 2.03,0
12. Виктор Жуль – 2.08,0
13. Александр Терентьев – 2.29,0
14. Илья Санников – 2.59,0
15. Александр Большунов – 3.00,0