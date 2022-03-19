Лыжи. Соревнования «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Порошкин стартует первым в преследовании, Коростелев – 2-м, Спицов – 3-м, Большунов – 15-м

20 марта в Кирово-Чепецке на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» пройдет мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем.

Александр Большунов выступит в гонке. Он пропустил «разделку» из-за участия в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» в Москве.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Кирово-Чепецк

Гонка преследования, 15 км, классический стиль

Мужчины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Старт-лист

1. Илья Порошкин

2. Савелий Коростелев – 4,0

3. – 8,0

4. Илья Семиков – 35,0

5. – 35,0

6. Евгений Белов – 51,0

7. – 1.03,0

8. Максим Зубцов – 1.06,0

9. Дмитрий Жуль – 1.29,0

10. Глеб Ретивых – 1.37,0

11. Денис Филимонов – 2.03,0

12. Виктор Жуль – 2.08,0

13. – 2.29,0

14. Илья Санников – 2.59,0

15. – 3.00,0

Результаты соревнований по лыжным гонкам «Олимпийцы России»