Международная федерация дзюдо отстранила Владимира Путина и Аркадия Ротенберга от всех занимаемых в организации должностей

Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила президента РФ Владимира Путина и Аркадия Ротенберга от всех занимаемых в организации должностей.

«Международная федерация дзюдо сообщает, что Владимир Путин и Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей, занимаемых в организации», – говорится в заявлении федерации.

Ранее IJF объявила о приостановке полномочий Путина в качестве почетного президента и посла федерации.

Ротенберг занимал пост управляющего по развитию IJF и входил в исполком организации.

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