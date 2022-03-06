Боссы ЦСКА поставили команде задачу занять 2-е место в РПЛ и выиграть Кубок России

Стали известны задачи ЦСКА в этом сезоне.
По информации «Спорт-Экспресса», перед возобновлением сезона руководство клуба поставило перед командой задачу занять второе место в РПЛ и выиграть Кубок России.
Зимой состав ЦСКА пополнили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль.
Сейчас московский клуб идет 3-м в таблице РПЛ, набрав 36 очков после 20 матчей. От «Динамо», у которого есть игра в запасе, команда отстает на 3 балла. В 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА встретится со «Спартаком».