Боссы ЦСКА поставили команде задачу занять 2-е место в РПЛ и выиграть Кубок России

Стали известны задачи ЦСКА в этом сезоне.

По информации «Спорт-Экспресса», перед возобновлением сезона руководство клуба поставило перед командой задачу занять второе место в РПЛ и выиграть Кубок России.

Зимой состав ЦСКА пополнили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль.

Сейчас московский клуб идет 3-м в таблице , набрав 36 очков после 20 матчей. От «Динамо», у которого есть игра в запасе, команда отстает на 3 балла. В 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА встретится со «Спартаком».