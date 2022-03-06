Варела получил две желтые карточки за 3 минуты в матче «Динамо» со «Спартаком»

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Защитник «Динамо» Гильермо Варела был удален в матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.

На 42-й минуте уругваец ногой попал в грудь полузащитнику Зелимхану Бакаеву, а на 45-й сбил его же в ходе контратаки. В обоих случаях главный судья Сергей Карасев показал игроку «Динамо» по желтой карточке.

В текущем сезоне Варела провел в РПЛ 15 матчей, отдав 2 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Динамо» – «Спартак». 0:2 – Промес забил дальним ударом. Текстовый онлайн есть

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