Варела получил две желтые карточки за 3 минуты в матче «Динамо» со «Спартаком»

Защитник «Динамо» был удален в матче со «Спартаком» в 20-м туре .

На 42-й минуте уругваец ногой попал в грудь полузащитнику , а на 45-й сбил его же в ходе контратаки. В обоих случаях главный судья показал игроку «Динамо» по желтой карточке.

В текущем сезоне Варела провел в РПЛ 15 матчей, отдав 2 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Динамо» – «Спартак». 0:2 – Промес забил дальним ударом. Текстовый онлайн есть