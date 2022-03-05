Кубок мира. Гонка преследования. Фийон-Майе убежит первым, Филип Андерсен – 2-м, Кюн – 3-м, Самуэльссон – 5-м, Жаклен – 6-м

6 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская гонка преследования.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
- Дата проведения
- 6 марта, 16.40
6 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская гонка преследования.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
|1
|Кентен Фийон-Майе
|2
|Филип Андерсен
|3
|Йоханнес Кюн
|4
|Сиверт Гутторм Баккен
|5
|Себастьян Самуэльссон
|6
|Эмильен Жаклен
|7
|Филипп Наврат
|8
|Лукас Хофер
|9
|Пеппе Фемлинг
|10
|Симон Эдер
|11
|Антонин Гигонна
|12
|Эрик Лессер
|13
|Томас Бормолини
|14
|Феликс Ляйтнер
|15
|Себастьян Штальдер
|16
|Владимир Илиев
|17
|Симон Дестье
|18
|Теро Сеппяля
|19
|Михал Крчмарж
|20
|Роман Реес
|21
|Мартин Понсилуома
|22
|Стурла Хольм Лагрейд
|23
|Якуб Штвртецки
|24
|Ветле Шостад Кристиансен
|25
|Бенедикт Долль
|26
|Александр Андерсен
|27
|Джейк Браун
|28
|Мартин Егер
|29
|Пол Шоммер
|30
|Давид Коматц
|31
|Витаутас Строля
|32
|Давид Цобель
|33
|Сверре Дален Аспенес
|34
|Тсукаса Кобоноки
|35
|Георге Бута
|35
|Шон Доэрти
|37
|Михал Шима
|38
|Олли Хииденсало
|39
|Адам Вацлавик
|40
|Жюль Бюрнот
|41
|Эрик Перро
|42
|Томмазо Джакомель
|43
|Клемен Бауэр
|44
|Малте Стефанссон
|45
|Тьерри Ланже
|46
|Йоша Буркхальтер
|47
|Оскар Брандт
|48
|Харальд Леммерер
|49
|Александр Мухин
|50
|Калев Эрмитс
|51
|Микито Татидзаки
|52
|Лейф Нордгрин
|53
|Дидье Бьона
|54
|Косуке Озаки
|55
|Микулаш Карлик
|56
|Благой Тодев
|57
|Хейкки Лайтинен
|58
|Павел Магазеев
|59
|Якко Олави Ранта
|60
|Рок Трсан