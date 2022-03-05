Кубок мира. Гонка преследования. Фийон-Майе убежит первым, Филип Андерсен – 2-м, Кюн – 3-м, Самуэльссон – 5-м, Жаклен – 6-м

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6 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская гонка преследования.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Дата проведения
6 марта, 16.40
Онлайн гонки

Этап 8, Контиолахти, Финляндия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Кентен Фийон-Майе
2  Филип Андерсен
3  Йоханнес Кюн
4  Сиверт Гутторм Баккен
5  Себастьян Самуэльссон
6  Эмильен Жаклен
7  Филипп Наврат
8  Лукас Хофер
9  Пеппе Фемлинг
10  Симон Эдер
11  Антонин Гигонна
12  Эрик Лессер
13  Томас Бормолини
14  Феликс Ляйтнер
15  Себастьян Штальдер
16  Владимир Илиев
17  Симон Дестье
18  Теро Сеппяля
19  Михал Крчмарж
20  Роман Реес
21  Мартин Понсилуома
22  Стурла Хольм Лагрейд
23  Якуб Штвртецки
24  Ветле Шостад Кристиансен
25  Бенедикт Долль
26  Александр Андерсен
27  Джейк Браун
28  Мартин Егер
29  Пол Шоммер
30  Давид Коматц
31  Витаутас Строля
32  Давид Цобель
33  Сверре Дален Аспенес
34  Тсукаса Кобоноки
35  Георге Бута
35  Шон Доэрти
37  Михал Шима
38  Олли Хииденсало
39  Адам Вацлавик
40  Жюль Бюрнот
41  Эрик Перро
42  Томмазо Джакомель
43  Клемен Бауэр
44  Малте Стефанссон
45  Тьерри Ланже
46  Йоша Буркхальтер
47  Оскар Брандт
48  Харальд Леммерер
49  Александр Мухин
50  Калев Эрмитс
51  Микито Татидзаки
52  Лейф Нордгрин
53  Дидье Бьона
54  Косуке Озаки
55  Микулаш Карлик
56  Благой Тодев
57  Хейкки Лайтинен
58  Павел Магазеев
59  Якко Олави Ранта
60  Рок Трсан

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