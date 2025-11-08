«Атлетико» выиграл 4 матча подряд после 0:4 от «Арсенала»

«Атлетико» выиграл 4 матча подряд после разгрома от «Арсенала».

«Атлетико» одержал 4 победы подряд после разгромного поражения от «Арсенала».

Сегодня команда Диего Симеоне обыграла «Леванте» со счетом 3:1 в 12-м туре Ла Лиги. Ранее мадридцы победили «Бетис» (2:0), «Севилью» (3:0) и «Юнион» (3:1).

Последнее поражение «матрасники» потерпели 21 октября – в матче с «Арсеналом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:4).