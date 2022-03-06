«Играть за «МЮ» некоторые больше не должны. Позор тебе, если не можешь вернуться в защиту и броситься под мяч». Кин о дерби

Рой Кин советует вывести некоторых футболистов из состава «Манчестер Юнайтед».
Команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в 28-м туре АПЛ.
«Игроки «МЮ» сдались по ходу дерби. Это непозволительно. Причем в любой игре.
Я готов простить ошибки, но не отсутствие желания возвращаться в защиту, пытаться отобрать мяч. В команде есть игроки, которые больше не должны выступать за «МЮ».
Все мы проигрывали, но важно то, как именно это происходило. Ожидаешь, что футболисты проявят хоть какую-то гордость, но сегодняшний матч отражает состояние команды.
Если ты не в состоянии вернуться в защиту и броситься под мяч, играя за «Манчестер Юнайтед», то это позор», – заявил бывший хавбек манкунианцев.
Невилл о поражении «МЮ» 1:4: «Команда выглядела позорно в последние 25 минут. «Ман Сити» играл выдающимся образом»