«Играть за «МЮ» некоторые больше не должны. Позор тебе, если не можешь вернуться в защиту и броситься под мяч». Кин о дерби

Рой Кин советует вывести некоторых футболистов из состава «Манчестер Юнайтед».

Команда потерпела поражение от (1:4) в 28-м туре .

«Игроки «МЮ» сдались по ходу дерби. Это непозволительно. Причем в любой игре.

Я готов простить ошибки, но не отсутствие желания возвращаться в защиту, пытаться отобрать мяч. В команде есть игроки, которые больше не должны выступать за «МЮ».

Все мы проигрывали, но важно то, как именно это происходило. Ожидаешь, что футболисты проявят хоть какую-то гордость, но сегодняшний матч отражает состояние команды.

Если ты не в состоянии вернуться в защиту и броситься под мяч, играя за , то это позор», – заявил бывший хавбек манкунианцев.

Невилл о поражении «МЮ» 1:4: «Команда выглядела позорно в последние 25 минут. «Ман Сити» играл выдающимся образом»