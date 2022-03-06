Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами

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Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с организацией договорных матчей.

Как передает «Р-Спорт», в законе закрепляются такие понятия, как «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерская информация».

Инсайдерскими считаются сведения, определяемые в качестве таковых общероссийской спортивной федерацией или профессиональной лигой в отношении развиваемого ею вида спорта и проводимых соревнований.

Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих сайтах в течение пяти дней с момента утверждения. 

Также организаторы должны будут включать в регламенты официальных соревнований требования о недопущении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта и меры, направленные на реализацию таких требований.

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