Роналду не сыграет с «Ман Сити» из-за травмы. Кавани тоже не будет в заявке «МЮ»

пропустит матч против «Манчестер Сити».

Как пишет The Athletic, 37-летний форвард не сыграет в дерби из-за травмы. В заявке команды Ральфа Рангника также не будет и нападающего .

Роналду – лучший бомбардир «МЮ» в этом сезоне, у него 15 голов за 30 матчей во всех турнирах. Однако в 2022 году у португальца лишь 1 гол в 10 играх – «Брайтону».

Сообщалось, что Роналду и Кавани не было в отеле, куда все игроки «МЮ» заселились перед игрой с .

Манчестерское дерби состоится сегодня, начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.