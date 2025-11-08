«Арсенал» не выиграл впервые за 11 матчей – 2:2 с «Сандерлендом»

Серия побед «Арсенала » прервалась.

Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Сандерлендом » со счетом 2:2 в 11-м туре АПЛ .

Перед этим лондонский клуб выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 21:1. Поражений у «канониров» нет с 31 августа – тогда они уступили «Ливерпулю» (0:1).

23 ноября «Арсенал» проведет дерби с «Тоттенхэмом».